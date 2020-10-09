بعد عودة أكثر شراسة للكورونا.. الأردن تفرض حظر التجوال الشامل 48 ساعة

2020/10/09 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهرين من إعادة فتح البلاد، دخل قرار حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات الأردنية ولمدة 48 ساعة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء يوم أمس الخميس، وحتى منتصف ليل السبت المقبل.

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