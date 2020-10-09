2020/10/09 | 10:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مصرف الرشيد، عدداً من فروعه لاستئناف الدوام يوم غدا السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يحدد عددا من فروعه لاستئناف الدوام غدا لدفع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يحدد عددا من فروعه لاستئناف الدوام غدا لدفع رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).