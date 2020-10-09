الأردن يبدأ حظر تجول شاملًا لمدة 48 ساعة

2020/10/09 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الأردن منتصف ليل الخميس، فرض حظر

تجوال شامل لمدة 48 ساعة، لمواجهة تفشي

فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في الأردن 1317 إصابة كورونا جديدة،

الخميس، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة

إلى 21517، مقابل 13 وفاة ر

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