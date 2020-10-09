2020/10/09 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5300

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و370

حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي

للإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى

804488 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 83

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك: وفيات كورونا تتجاوز الـ83 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك: وفيات كورونا تتجاوز الـ83 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).