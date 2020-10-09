من عجائب موسم الأربعين؟

2020/10/09 | 10:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: جسام محمد السعيدي

من عجائب موسم أربعينية ١٤٤٢ الذي يأتي

وسط تحديات الجائحة العالمية، هو أمرين:

١.



تزايد حجم الزائرين القادمين من خارج

كربلاء غير المحسوس كالاعوام القليلة

السابقة..



مما جعل الزي

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