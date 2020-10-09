2020/10/09 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثائقي ..بعد عشر سنوات من الحصار ومقتل مليون طفل :صدام يمول حملة بوش الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/09 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائقي ..بعد عشر سنوات من الحصار ومقتل مليون طفل :صدام يمول حملة بوش الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائقي ..بعد عشر سنوات من الحصار ومقتل مليون طفل :صدام يمول حملة بوش الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).