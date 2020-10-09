أرمينيا وأذربيجان يوافقان على المشاركة في مفاوضات بشأن المنطقة المتنازع عليها

2020/10/09 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يمكن أن يكون مفتاح العيش لفترة أطول هو تناول نظام غذائي صحي ومتوازن - بما في ذلك خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات كل يوم - بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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