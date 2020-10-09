الرشيد يحدد فروعا تستأنف الدوام غدا بعد وصول تمويلات الرواتب اليها

2020/10/09 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مصرف الرشيد، الجمعة، عددا من فروعه لاستئناف الدوام يوم غد السبت.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا إن آر تي" أن "توجيه الفروع جاء لأجل دفع رواتب موظفي الدوائر ممن وصلت تمويلات رواتبهم".

وذكر أن الفروع هي "المرتضى والصالحية وحي الرافدين واليرموك وعرفة وراغبة خاتون والإمام الأعظم والشعلة والزعفرانية وثورة العشرين والجوادين والحبيبية والسيف وأبو غريب والرباط والتقاعد".

وأشار البيان إلى أن "المصرف سيستمر بدفع الرواتب لباقي الدوائر حال وصول التمويل".

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