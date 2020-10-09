ثعلب السياسة الأميركية 'كيسنجر' يتحدث عن حرب عالمية جديدة

2020/10/09 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نصح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، كلا من الولايات المتحدة والصين بوضع حدود للمواجهة، وبخلافه فإن العالم سيجد نفسه في وضع مماثل للحرب العالمية الأولى.

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" ، تابع تفاصيله " ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 تشرين الاول 2020) بأن كيسنجر يعتقد أن الولايات المتحدة والصين، اللتين يمكن أن يسمى نزاعهما بـ "حرب باردة جديدة"، يجب أن ترسما حدود المواجهة، مشددا على أنه دون ذلك، يستحيل تحقيق خفض عام للتصعيد.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، الملقب بثعلب الدبلوماسية الأمريكية: "يمكنكم القول إن هذا الأمر مستحيل تماما، لكن إذا كان هذا مستحيلا تماما، فسنجد أنفسنا في وضع مشابه للحرب العالمية الأولى"، مشيرا إلى أن "الصراع بين واشنطن وبكين كان بسبب ظهور تقنيات جديدة غيرت المشهد الجيوسياسي".

وأكد كيسنجر، قناعته بأن الوقت قد حان لتدرك الولايات المتحدة المتغيرات في العالم الحديث، وهي أمور لفت إلى أنها، معقدة للغاية، بحيث لا يمكن لدولة واحدة أن تستمر في الحفاظ على هيمنتها في نفس الوقت، سواء في الاقتصاد أو في المجال الاستراتيجي.

وكان كيسنجر قد صرح في عام 2019 بأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة" من شأنها أن تكون "أسوأ من عواقب الحروب العالمية"، ولتفادي ذلك، نصح البلدين بحل خلافاتهما.

يشار أيضا إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، كان أعلن في يوليو الماضي أن بكين ستتخذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد واشنطن إذا تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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