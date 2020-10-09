حديث جديد حول إعادة الحظر الشامل في العراق

2020/10/09 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رجحت عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ريزان دلير قرب إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق بسبب فيروس كورونا.

وقالت دلير ، إن “الأيام المقبلة، مع حلول فصل الشتاء، سيكون هناك ارتفاع حاد في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، في عموم العراق”.

وبينت ان “انفجار أعداد الاصابات خلال الأيام المقبلة، سيدفع الجهات الحكومية المختصة، الى اعادة الحظر الشامل، وعودة القيود، لمنع خروج الامور عن السيطرة”.

وأشارت دلير إلى أن أعداد الإصابات ستتفاقم جراء “عدم وجود وعي لاتخاذ اجراءات الوقاية من قبل غالبية أفراد المجتمع العراقي”.

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