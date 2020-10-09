أرمينيا وأذربيجان تؤكدان مشاركتهما في محادثات موسكو

2020/10/09 | 11:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنّ أرمينيا وأذربيجان وافقتا على المشاركة بمفاوضات سلام في موسكو، من أجل إنهاء المعارك في إقليم ناغورنو قره، بعدما دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عقدها.

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