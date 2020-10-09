أسعار الذهب ترتفع 22 دولاراً مع خسائر العملة الأمريكية

2020/10/09 | 11:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 22 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط العملة الأمريكية.

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