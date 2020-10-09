مسؤول محلي: انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو

2020/10/09 | 11:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال قائم مقام قضاء الفاو في أقصى جنوب محافظة البصرة ان مدير شركة {دايو} الكورية في ميناء الفاو الكبير انتحر شنقاً مساء أمس الخميس.

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