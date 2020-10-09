2020/10/09 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قراره النهائي بشان الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر السعودي على بيرسبوليس الإيراني في ننصف نهائي دوري ابطال آسيا 2020.وذكر الاتحاد الاسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن “لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً اليوم، برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



لا عقوبات على بيرسبوليس في دوري الابطال وكالة تقدم الاخبارية.

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