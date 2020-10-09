ترامب يريد المشاركة في تجمع انتخابي بفلوريدا

2020/10/09 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يزال يتعافى من كورونا، في مقابلة مع فوكس نيوز في وقت متأخر الخميس، أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترامب: “أعتقد أني سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك.



نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت”.

وأضاف ترامب أنه قد ينظم تجمعاً اخر الأحد في بنسلفانيا.



وقال: “أشعر أني في حالة جيدة جداً” وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن طبيب البيت الأبيض الخميس أن ترامب سيكون قادراً على استئناف “أنشطته العامة” بدايةً من السبت، قائلاً إن الرئيس الأمريكي استجاب “بشكل جيد للغاية” للعلاج.

وقال شون كونلي طبيب ترامب في بيان: “السبت سيكون اليوم العاشر بعد تشخيص الإصابة يوم الخميس.



وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق الطبي، أتوقع عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة” السبت.

وتابع كونلي أن الرئيس “استجاب بشكل عام على نحو جيد جداً للعلاج”، مشيراً إلى أنه منذ خروجه من المستشفى “ظلت فحوصه الطبية مستقرة ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم”.

في المقابل قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الخميس إنها ستقدّم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة ترامب على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا من شأنه أن “ينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة مهام منصبه”.

وأشار البيان الى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.

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