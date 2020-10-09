انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير شنقًا.. ماذا يحدث؟

2020/10/09 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف قائممقام الفاو اليوم الجمعة، عن انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير “شنقًا”.

ونقلت المربد عن قائممقام الفاو قوله: إن مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير اقدم على الانتحار شنقا مساء امس.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل اخرى بهذا الشأن.

ويأتي خبر انتحار مدير شركة دايو الكورية، بعد 3 ايام من اعلان وزارة النقل التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، وبناء الارصفة.

حيث اعلن زير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية، مؤكدا أنه سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة.

وقال الشبلي، إنه تم الاتفاق على أغلب بنود العقد، والوصول إلى الصيغة النهائية، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي والحكومة، بعد مباحثات مطولة مع الجانب الكوري استغرقت عدة أسابيع.

وأكد الشبلي، أن المفاوض العراقي نجح في تخفيض الأسعار إلى أدنى حد ممكن، مع الإبقاء على ذات المواصفات الفنية العالية التي وضعها الاستشاري الإيطالي.

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