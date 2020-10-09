2020/10/09 | 11:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بورود أنباء عن انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أنباء تفيد بأن مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى موقع الحادثة للتحقيق في ملابساتها".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: أنباء عن انتحار مدير الشركة الكورية بميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: أنباء عن انتحار مدير الشركة الكورية بميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).