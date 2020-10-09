2020/10/09 | 11:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/09 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقيع عقد عملاق.. العثور على مسؤول أجنبي "مشنوق" في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).