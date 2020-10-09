الأرجنتين تقتنص أول 3 نقاط بتصفيات المونديال

2020/10/09 | 11:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنصت الأرجنتين 3 نقاط مهمة في مستهل مشوارها بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد فوز صعب على ضيفتها الإكوادور بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سددها نجم برشلونة الإسباني ببراعة، فيما أغلقت كافة الطرق الأخرى للوصول إلى مرمى ألكسندر دومينغيز حارس الضيوف.

واهتزت المدرجات الخالية بهتاف "ميسي..



ميسي" في الدقيقة 12، عندما منح اللاعب الفذ التقدم لمنتخب بلاده بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها لوكاس أوكامبوس، إذ لجأ الاتحاد الأرجنتيني لمكبرات الصوت من أجل صنع الأجواء داخل ملعب "بومبونيرا".

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في التصفيات التي تضم 10 منتخبات إلى نهائيات المونديال المقرر في قطر مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا.

PUKmedia وكالات‌

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