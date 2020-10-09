2020/10/09 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏العثور على مُدير الشركة الكورية المسؤولة عن ميناء الفاو الكبير مشنوقاً بوضع الانتحار وكالة تقدم الاخبارية.

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