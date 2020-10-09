مبدأ الحوار المعرفي - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة التاسعة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/10/09 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي - الشعب صانع الثورة وهو الذي استخلص إرادته وهو الذي قدم الشهداء وصبر حتى اللحظة، وهو مصدر السلطات، يقع الآن في كمين مزدوج أو بالأحرى ثلاثي الأبعاد، التطهير والإرهاب وأمريكا، وهو مطالب أن يذهب من جديد إلى صناديق الانتخابات ليختاروا، والمعروض عليهم بالأساس مرفوض.



- فلاديمير لينين يقول: "كل السلطة للشعب" - وجورج أورويل يقول :إننا لا نشبههم ، إننا نعرف أن لا أحدًا يقبض على زما ......





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