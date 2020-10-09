انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير

2020/10/09 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بانتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، انتحر بشنق نفسه، دون معرفة المزيد من التفاصيل".

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