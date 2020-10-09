مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع على طريق الديوانية - بابل

2020/10/09 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين بحادث سير بين الديوانية وبابل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث سير وقع على طريق الديوانية-بابل، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين".

وأضاف أن "المفارز الطبية، نقلت المتوفين إلى الطب العدلي والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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