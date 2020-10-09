البيشمركة: لجنة التنسيق العليا ستجري زيارة لبغداد لبحث افتتاح غرفة تنسيق مشتركة

2020/10/09 | 11:55 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة البيشمركة، الجمعة، عن قرب إجراء "لجنة التنسيق العليا" زيارة إلى العاصمة بغداد، مبينة أن اللجنة ستجري مباحثات بشأن افتتاح "غرفة تنسيق مشتركة" والعمليات ضد تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الأمين العام للوزارة جبار الياور قوله، إن هناك "زيارة مرتقبة للجنة التنسيق العليا إلى بغداد"، مبيناً أن "اللجنة ستبحث آلية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها سابقاً".

وأضاف الياور أن "المباحثات تتضمن افتتاح غرفة تنسيق مشتركة والعمليات ضد عصابات داعش الإرهابية".





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