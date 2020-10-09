قصف مستمر وسقوط قتلى في {قره باغ} قبل ساعات من لقاء موسكو

2020/10/09 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان اليوم الجمعة عن سقوط 26 قتيلا آخرين في صفوف قواتها.

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