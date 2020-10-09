بالوثيقة.. التربية تحدد سن القبول لصف الأول الابتدائي

2020/10/09 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، سن قبول التلاميذ فی الصف الأول الابتدائي للعام ‌الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

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