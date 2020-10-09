أسعار النفط تتراجع لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

2020/10/09 | 11:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع مخاوف تعطل الإمدادات.

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