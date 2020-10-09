جثمان الشيخ سالار حفيد يوارى الثرى في الجامع الكبير بالسليمانية

2020/10/09 | 12:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الجمعة 9/10/2020 مراسم مواراة جثمان الشيخ سالار حفيد الشخصية الدينية والاجتماعية في الجامع الكبير بمدينة السليمانية.

وجرت المراسم بحضور عدد ملفت من رجال الدين ومسؤولين وشخصيات ومواطنين في المنطقة، مع الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.

وتوفي الشيخ سالار حفيد يوم 7 تشرين الاول 2020 في تركيا.

وكان الراحل المشرف على مزار احمد الشيخ والملك محمود في الجامع الكبير بمدينة السليمانية.

PUKmedia خاص‌

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