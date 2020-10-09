استمرار الخلافات تحت قبة البرلمان حول فقرة الدوائر الانتخابية

2020/10/09 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال مجلس النواب بعيدا عن حسم فقرة الدوائر الانتخابية رغم الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الكتل السياسية خلال الفترة الماضية.

أوساط نيابية، أكدت في تصريح عدم توصل الكتل لاتفاق حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، رغم اقتراب موعد الحسم المقرر في العاشر من هذا الشهر.

وأضاف، أنه في حال عدم الاتفاق بين الكتل، فهناك خيارات على الدوائر المتوسطة أو على مستوى الأقضية، إضافة إلى وجود آراء في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، والمناطق التي تشهد صراعاً قومياً وطائفياً على حد تعبيره.

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