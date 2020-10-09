ظريف: العقوبات تستهدف ما تبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء

2020/10/09 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء في ظل جائحة كورونا وذلك بعد ساعات من فرض عقوبات على عدد من المصارف الإيرانية.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر إن واشنطن تسعى لنسف ماتبقى لإيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء، مضيفا أن هذا التآمر لتجويع الشعوب يعد جريمة ضد الإنسانية.

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