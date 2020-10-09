نائب يتوقع عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة

2020/10/09 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنبأ عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد شياع السوداني بعزوف جديد عن الانتخابات المقبلة

حيث أوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن اتفاق بعضِ القوى السياسية النافذة على اعتماد الدوائر الصغيرة، ثلاثة الى خمسة نواب لكلِّ دائرةٍ، إنما هو إعادةُ تدويرٍ لهذه القوى بما يعيقُ بروزَ القوى الناشئة أو المستقلين في البرلمان المقبل، مؤكدا أن الأمر يُنبِئُ بتكرارِ عزوفِ المواطنينَ عن المشاركة بالانتخابات.

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