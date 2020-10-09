مسؤول محلي: انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو

2020/10/09 | 12:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} قال قائم مقام قضاء الفاو في أقصى جنوب محافظة البصرة ان مدير شركة {دايو} الكورية في ميناء الفاو الكبير انتحر شنقاً مساء أمس الخميس.ولم يكشف وليد الشريفي أسباب وملابسات الانتحار.يشار الى ان هذه الحادثة تأتي عقب يومين من إعلان وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء الماضي، عن قرب توقيع عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية المنفذة للمشروع.وأكد الشبلي نجاح الفريق العراقي المفاوض الذي ضم مهندسين وفنيين واداريين وقانونيين، في ادارة المفاوضات مع شركة {دايو} لتحقيق اعلى المعايير الدولية الحديثة فيما يخص عمل الموانئ.

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