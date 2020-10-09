تسجيل 4516 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2020/10/09 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، تسجيل 4516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وحسب بيانات المعهد، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 314660 في حين بلغ عدد الوفيات 9589، بعد تسجيل 11 وفاة إضافية.

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