انباء عن انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير

2020/10/09 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر اعلامية عن انتحار مدير

الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو

الكبير عبر شنق نفسه مساء امس.

ونقلت المصادر عن وليد الشريفي قائم

مقام قضاء الفاو قوله انه “لا يعلم

الاسباب التي دعت مدير الشر

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