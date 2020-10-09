صحة كربلاء تُعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين

2020/10/09 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،

الجمعة ، نجاح خطة طوارئ زيارة

أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

، في حين بينت إن " تعزيز الإجراءات

الوقائية لمُواجهة فيروس كُورونا ، قد

تصدرت مضامين خطتها ل

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