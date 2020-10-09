صحة كربلاء تُعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين

2020/10/09 | 12:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تُعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة ، نجاح خطة طوارئ زيارة
أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)
، في حين بينت إن " تعزيز الإجراءات
الوقائية لمُواجهة فيروس كُورونا ، قد
تصدرت مضامين خطتها ل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تُعلن نجاح خطة طوارئ زيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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