2020/10/09 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد _ واع- سوما الجاف

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان، الفريق جبار الياور، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة للجنة التنسيق العليا في وزارته، إلى العاصمة بغداد.

وقال الياور في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة العليا للتنسيق في وزارة البيشمركة ستزور بغداد للاجتماع الدوري مع لجنة التنسيق الأمني والعسكري العليا لقيادة العمليات المشتركة لبحث آلية تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف أن "الاجتماع سيشهد مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ المحاور التي تم الاتفاق عليها سابقاً" لافتاً إلى أن "المحور الأول يتضمن افتتاح غرفة تنسيق مشتركة بين ضباط وزارة البيشمركة وضباط الجيش العراقي في ديالى وكركوك ومخمور والموصل، بالإضافة إلى غرفة تنسيق في أربيل وأخرى في بغداد، أما المحور الثاني فهو بشأن تشكيل خط دفاع مشترك بدل من خطي دفاع البيشمركة والجيش في هذه المحاور، مشيراً إلى أنه "تم التطرق إلى الآليات وبقي الآن التطبيق الفعلي".

وتابع: "أما المحور الثالث والأخير فيخص العمليات المشتركة ضد داعش بين قوات البيشمركة والجيش العراقي"، لافتاً إلى أن "هذه المحاور جميعها تم الحوار بشأنها ،ولكن فقط بقي تنفيذها".

وكان الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول اكد في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشانها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة".

وأضاف أن "المراكز التنسيقية تتضمن تبادل المعلومات والتتسيق في متابعة عصابات داعش وحركة الأرتال والعجلات المدنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياور: زيارة مرتقبة إلى بغداد لبحث آلية تنفيذ المحاور المتفق عليها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياور: زيارة مرتقبة إلى بغداد لبحث آلية تنفيذ المحاور المتفق عليها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).