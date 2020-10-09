اعتقال 9 مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في تعقب اهداف بـ4 مدن بديالى

2020/10/09 | 12:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الجمعة، اعتقال 9 مطلوبين بينهم متهم بالارهاب في تعقب اهداف في 4 مدن في ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نفذت عملية دهم لاهداف منتخبة في 4 مدن في ديالى منها بعقوبة اسفرت عن اعتقال 9 مطلوبين للقضاء احدهم بتهمة الارهاب”.واضاف التميمي ،ان” المعتقلين تم نقلهم الى مركز امني تابع للشرطة لاجراء التحقيقات لافتا الى ان الاعتقالات جرت من خلال بعد استخباري حدد بدقة اماكن تواجدهم قبل اعطاء الضوء الاخضر بمداهمة المنازل واعتقالهم”.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية”.انتهى 25ف

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