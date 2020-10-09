2020/10/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة (9 تشرين الاول 2020، عن قراره النهائي، بشأن شكوى نادي النصر السعودي، ضد بيرسبوليس الإيراني.

وسقط النصر، بضربات الجزاء (3-5) أمام بيرسبوليس، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، التي استضافتها الدوحة القطرية نهاية شهرايلول الماضي.

وبعد المباراة، قدم النصر، احتجاجًا ضد بيرسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي، من التعاقدات.

ورفض "الآسيوي"، بشكل رسمي، شكوى نادي النصر، مؤكدًا بذلك:" تأهل الفريق الإيراني، إلى نهائي دوري الأبطال 2020".

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن:" قراره، جاء حسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، رافضًا الإدلاء بأي معلومات إضافية".

والنصر سيواجه الخاسر من نصف نهائي شرق القارة، في ملحق، لتحديد الفريق الآسيوي الثالث المتأهل إلى مونديال 2021 بالصين، فيما يواجه بيرسيبوليس الفائز ببطولة اندية الشرق لتحديد بطل القارة.

وتستضيف الصين، مونديال الأندية 2021، بنظامه الجديد لأول مرة في التاريخ، وبمشاركة 24 فريقًا من مختلف القارات، بينهم ثلاثة من آسيا.

ويتأهل بطل دوري أبطال آسيا 2020 ووصيفه، بشكل مباشر، إلى مونديال الأندية بالصين.

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