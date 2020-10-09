2020/10/09 | 12:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 في المئة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).