برنامج الأغذية العالمي يحصل على جائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل برنامج الأغذية العالمي، الجمعة.على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع.

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