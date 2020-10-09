برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 12:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حصل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع.

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