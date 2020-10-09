هبوط الدولار الأمريكي عالمياً متجهاً لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

2020/10/09 | 12:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

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