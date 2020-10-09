إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام

2020/10/09 | 12:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020.

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