2020/10/09 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، انتحار مدير شركة دايو الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو كبير، حيث شنق نفسه بواسطة سلك.

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان اطلع عليه PUKmedia، انه "تم التحقق من مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة على صحة المعلومات التي تشير إلى انتحار مدير شركة دايو الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير اليوم المدعو بارك تچول هوبا".

وقال التميمي، ان "هوبا شنق نفسه بسلك، اكتشفه فيما بعد عامل خدمة الشركة"، لافتاً الى ان "مكتب حقوق الانسان تواصل مع قائممقام الفاو وليد الشريفي الذي أكد الموضوع".

PUKmedia متابعة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).