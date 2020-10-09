2020/10/09 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.

وأكدت لجنة نوبل أن تتويج البنرامج جاء لمكافأته على جهوده التي تساهم في استبثماب السلم والأمن عبر العالم.

ويأتي الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام، استكمالا لبقية الجوائز التي أعلن عنها خلال الأسوبع الجارؤ واخرها ما أعلن أمس الخميس فوز الشاعرة الأميركية لويز غلوك بجائزة نوبل للآداب برسم سنة 2020.

وجاء فوز الشاعرة الأمريكية ليمنح تتويجا نسائيا إضافيا هذه السنة، بعدما أعلن الأربعاء عن منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالمة الفرنسية، إيمانويل شاربانتييه، والأمريكية، جنيفر داودنا، وذلك بعد قيامهما بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات.

ومنحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام، الاثنين الماضي، بشكل مشترك لثلاثة علماء من أمريكا، وبريطانيا، وهم هارفي جي ألتر، ومايكل هوتون، وتشارلز إم رايس، لاكتشاف فيروس التهاب الكبد “سي”، الذي أدى إلى تطوير الاختبارات، والعلاجات، التي أنقذت أرواح الملايين.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول.

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز برنامج الأغذية العالمي بجائزة نوبل للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).