غصون الطائفية المتفرّعة وأرجوحة الفاسدين

2020/10/09 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفرّعُ عن شجرة الطائفية في كلّ عام غصن جديد لتعليق أرجوحة جديدة لتسلية الأفكار والآراء، ومن يدفع هذه الأراجيح ويهزّها باستمرار هم أصحاب السلطة المتسببة بالفساد والخراب الراهن.يبحث الخطاب الإعلامي السلطوي عن فئة شبابية يستهجنها الوعيُ الاجتماعي العربي والديني لينسحب هذا الاستهجان على المظاهرات كلّها

لعلَّ الأرجوحة الجديدة هذه كانت جاهزة منذ سنوات، ولكن ما كان ثمّة غصن جديد لتُعلَّق منه، وما كان ثمة أحد يُجلِس عليها الأفكار والعواطف ويهزّها ويدفع بها، إلا بعد أن توسع نطاق حركة الاحتجاج منذ تشرين 2019.

اقرأ/ي أيضًا: انتفاضة تشرين: الموت من أجل الحياة

بعد أن أشبع الخطابُ الطائفي الرأيَ العام بالاختلاف الديني والمذهبي نجده منذ فترة قد وضع المكبّرة والمجهر على اختلاف المَظهر والملبَس ونمط الحياة لدى فئة من (الأفراد /المواطنين/ النّاس).



وكأن به يريد أن يخلق في الوعي الاجتماعي عنصريةً جديدة مشابهة لنظام الأبارتايد.



عنصرية لا تستند لمفهوم العرق ولون البشرة بقدر ما تستند إلى اختلاف نمط العيش والمظهر.

ما معنى أن يعيش الفرد مختلفًا عن الصورة المألوفة في المجتمع الواحد.



وما معنى اختلاف طبيعة توجهات الفرد وأفكاره واهتماماته عن النمط المألوف؟

الفرد المختلف في مظهره ونمط عيشه وعقائده لا يخرج عن ثلاث حالات:

1.



إما أنه يؤمن بعقيدة أخرى، وفي مثل هذه الحالة لا يحق لنا محاسبته، ما لم يتطاول على حريّات الآخرين.

2.



أو أن مظهره الشاذ وغرابة أطواره وأفكاره الجديدة المختلفة عن الآخرين هو الصحيح، والمشكلة في سائر أفراد المجتمع.



(مثل الأنبياء في المجتمعات المتخلفة).

3 .



أو أن تنشأته لم تكن صحيحة، ولاقى إهمالًا كبيرًا من لدن المجتمع (بدءًا من الأسرة، ومرورًا بالنظام التعليمي مع غياب الجهات التي تعرّفه على هويته الاجتماعية والوطنية الصحيحة).

أرى أن الأعم الأغلب من الحالات المغايرة للنمط الاجتماعي في العراق بين الجيل الجديد هي من الفئة الثالثة.



ولكن النظام السياسي وجهازه الإعلامي بدلًا عن الاعتناء بهذه الفئة يشهر خطابه الطائفي ليوظف أدبيات دينية ومذهبية ويستثمر مظهر هؤلاء ونمط عيشهم لبث المزيد من الكراهية بين الفئات الاجتماعية، لأنَّ هؤلاء الشباب انضمّوا إلى صفوف المظاهرات! ولمّا كان الوعي الاجتماعي العراقي بهويته العربية والإسلامية لا يستسيغ حضور هذه الفئة الشبابية في الشارع فلا شكّ أنه سيرفض حضوره أيضًا في المظاهرات وفي أي نشاط اجتماعي واحتجاجي وديني وسياسي.



ولأنَّ حضور العلماء والمثقفين والأستاذ الجامعي ورجال الدين والموظف الحكومي والكاسب والتاجر والطالب المدرسي والجامعي في صفوف المظاهرات لا يمكن رفضه بسهولة، لذا يبحث الخطاب الإعلامي السلطوي عن فئة شبابية يستهجنها الوعيُ الاجتماعي العربي والديني لينسحب هذا الاستهجان على المظاهرات كلّها، وبالتالي يُحسَب عالم الدين والمثقف وكلّ مواطن مشارك في المظاهرات ضمن فئة هؤلاء الشباب المختلفين.

ولكنَّ العقل المتجرد من الخطاب الطائفي والسلطوي حين يرى شبابًا مختلفين في الملبس والتفكير والاهتمامات، قبل أن يلومهم ويسخر منهم يوجّه اللومَ والسؤال للنظام السياسي وللنظام الاجتماعي وللنظام الأسري وللخطاب الديني، ماذا قدّم لهؤلاء الشباب؟ ماذا قدم النظام التعليمي في العراق منذ 2003 للجيل الجديد؟ لماذا أصبح الجيل الجديد يجهل تاريخ بلده ويجهل دكتاتورية النظام البائد؟ أليس هؤلاء مخرجات النظام التعليمي والتربوي بعد 2003؟ لماذا تغلب على سلوكيات بعض الشباب نزعة العنف واللامبالاة، ولماذا تصدر عن بعضهم تصرفات غير مهذبة في الأسرة والمدرسة والجامعة؟ ما سبب حنقهم على كلّ من حولهم؟ من الذي خلق فيهم هذا التبرم والحنق والتشاؤم من المجتمع ومن بلدهم؟ لماذا نستغرب من وقوف هؤلاء في مقدمة حركة الاحتجاجات؟ أليست الاحتجاجات ضد الفساد والخراب الذي سلب كلّ شيء حتّى الأمل؟

يصرف المجتمع العراقي الديني سنويًا ملايين الدنانير (إن لم يكن ملايين الدولارات) على الخطابة الدينية وعلى مجالس الوعظ، أين نتائج التوعية الدينية؟ عبارة يرددها الخيّرون من روّاد المجالس والمواكب الحسينية كثيرًا: (سفرة الحسين واسعة) ويمكن توسيع نطاق هذه الفكرة ونقول: باب الله مفتوح للجميع.



إذا كانت مأدبة الحسين واسعة وسفينته أوسع وأسرع فلماذا لا نفسح مجالًا لهؤلاء؟ هل يسأل المتصدون للشأن التعليمي والتربوي والديني أنفسهم لماذا الجيل الجديد أصبح منسلخًا عن هويته العراقية والاجتماعية؟ أليس الحسين جزء من الهوية العراقية؟ لماذا الخطاب الطائفي يتجاهل مثل هذه الأسئلة؟

لعلَّ حركة الاحتجاجات منذ تشرين 2019 أعادت لهذه الفئة من الجيل الجديد شيئًا من الأمل، ولكنّها لم تكن كافية ما لم نحاسب أنفسنا ونحن في مواقع المسؤولية، سواء أكانت هذه المسؤولية أسرية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو سياسية.

شجرة الطائفية وأغصانها المتفرعة في العراق تسلّي آراء كلّ من لا يفكر ولا يتأمّل

إذا كنّا نلوم هؤلاء الشباب لخروجهم عن الهوية الإسلامية فلا شك أننا نلوهم ونرفضهم حرصًا منّا على الهوية الاجتماعية والاسلامية.



ولكن من يحرص على الهوية الإسلامية عليه ألا ينسى قول النَّبي (ص): كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.



إذا كنا نرى هؤلاء الشباب على خطأ فنحن مساهمون في ارتكابهم الخطأ لإخفاقنا في أداء هذه المسؤولية بسبب شجرة الطائفية وأغصانها المتفرعة وأراجيحها المتدلية منها التي تسلّي آراء كلّ من لا يفكر ولا يتأمّل.

اقرأ/ي أيضًا:

الأجيال الجديدة: لحظة في وجه الذاكرة!

بـ"الدماء والغباء"..



ذكرى احتجاج تحول لانتفاضة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غصون الطائفية المتفرّعة وأرجوحة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غصون الطائفية المتفرّعة وأرجوحة الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).