الربيعي: مخالفات ببنود عقود شركات الاتصالات

2020/10/09 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

كشفت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود مخالفات كثيرة ببنود عقود شركات الاتصالات.

وقال عضو اللجنة، علاء الربيعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعاني من سوء خدمة واضحة على الرغم من الكلفة العالية التي تستوفيها شركات الاتصالات"، مبيناً أن "هنالك مخالفات عديدة ببنود عقود هذه الشركات، تتضمن عدم تسديد الديون المتراكمة، وعدم تغطية خدماتها المناطق النائية، بالرغم من أن العقود تنص على ذلك".

وأضاف أن "هنالك محاباة من قبل هيأة الإعلام والاتصالات لهذه الشركات، التي كان من المفترض عدم تجديد تراخيصها؛ لأنها لا تلبي طموح المستهلكين في العراق".

وبيّن أنه "كان من المفترض طرح هذه العقود لمنافسين من شركات رصينة وعالمية، لكي تدر أموالاً كثيرة للدولة العراقية، وتكون جزءاً من موازنة العراق"، مشيراً إلى أنه "تم تجديد عقود هذه الشركات لمدة 3و5 سنوات كتعويض من دون وجه حق، لأنها تعدّ محتكرة ،وتمتلك نفوذاً سياسياً".

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