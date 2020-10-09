إنتحار مدير الشركة الأجنبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير في ظروف غامضة

2020/10/09 | 12:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أقدم مدير الشركة الكورية الجنوبية المكلفة تنفيذ ميناء الفاو الكبير على الانتحار مساء أمس الخميس ، بحسب ما صرح به مصدر رسمي، الجمعة.

وأفاد وليد الشريفي، قائم مقام قضاء الفاو(جنوب البصرة)، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن ار تي" اليوم (9 تشرين الاول 2020) بإنتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير عبر شنق نفسه مساء امس.

وقال الشريفي انه لا يعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية "بارك" للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث سيما وان المنتحر اجنبي الجنسية.

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