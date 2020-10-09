العمل تقرر شمول 1500 عائلة ايزيدية باعانات الشبكة الاجتماعية

2020/10/09 | 12:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرارها بشمول 1500 عائلة ايزيدية من النازحين باعانات الشبكة الاجتماعية. وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، انه “بحث مع وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فايق سبل التعاون بين الوزارتين لاعادة النازحين وشمولهم برواتب الاعانة الاجتماعية “.وأشار الى ان “وزارة العمل قررت شمول […]

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