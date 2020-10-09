جاك دريدا عالم الغراماتولوجيا وفيلسوف التفكيك - زهير الخويلدي

2020/10/09 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "ما لا يمكن قوله، قبل كل شيء، لا يجب الصمت عليه، وانما كتابته"في مثل هذا اليوم 9 أكتوبر من عام 2004 غادر جاك دريدا عالم الحياة بعد عطاء فلسفي غزير ومجهود معرفي استثنائي في البحث والتدريس والنقاش العمومي تاركا وراءه ذكريات طيبة وسيرة ذاتية مليئة بالحداث ومجموعة ضخمة من الدروس والمحاضرات والكتب والنصوص وجملة من المشاركات التاريخية في عدة ملتقيات عالمية حول تدريس الفلسفة والتشجيع على ثقافة حقوق ا ......





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